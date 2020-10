U Šidu hapšenje zbog ubistva u pokušaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu uhapsili su M. M. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je krajem septembra, posle tuče na jednom parkingu u Šidu, nožem zadao ubodnu ranu u leđa dvadesetjednogodišnjem mladiću, a zatim pobegao. Policija je pronašla M. M. u stanu tridesetsedmogodišnjeg muškarca, protiv kojeg će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.