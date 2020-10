JKP “Vodovod” iz Sremske Mitrovice obaveštava potrošače da će zbog planiranih radova na vodovodnim instalacijama doći do prekida u isporuci vode u petak, 16.10.2020. u vremenu od 9 do 12 sati, u naselju Stari Most, i to u svim zgradama sa parnim brojem, kao i zgradama sa neparnim brojem, počev od broja 17 do kraja. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.