Proces kupoprodaje stanova počinje sutra

Grad Sremska Mitrovica objavio je javni poziv za prodaju stanova u višeporodičnim stambenim objektima u Sremskoj Mitrovici za pripradnike snaga bezbednosti. U pitanju su tri zgrade sa ukupno 190 stanova, a rok za završetak je mart 2021. godine, kažu nadležni. Pravo na kupovinu stana ovog poziva ostvaruju lica koja se nalaze na spisku lica snaga bezbednosti, a kojima je utvrđeno pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, i lica koja nemaju trajno rešenu stambenu potrebu, a mogu da započnu proceduru kupoprodaje prijavom za dalji postupak kupoprodaje elektronskim putem počev od sutra 19.10. u 12 časova do 21.10. 2020. u 12 časova. Lica se prijavljuju putem linka koji će biti aktivan u periodu od 19.10. u 12 časova do 20.10 do 12 časova na sajtu www.sbb-srbija.rs . Nakon izvršene kontrole prijava, lica koja ispunjavaju uslove biće pozivana prema redosledu prijava radi obaveštenja o terminima za nastavavk procedure kupoprodaje, navodi se na sajtu grada. Procedura kupoprodaje se nastavlja od 5.11. 2020. godine radnim danima od 8 do 16 časova u ulici Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici