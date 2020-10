NSZ: Definisani novi rokovi za program “Moja prva plata”

Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u programu „Moja prva plata“, definisani su novi rokovi po fazama realizacije programa.Prijavljivanje kandidata realizovaće se u periodu od 08.10.2020. do 08.11.2020. godine,dok će se proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijati u periodu od08.10.2020. do 15.11.2020. godine.Konačna lista izabranih poslodavaca i kandidata, sa brojem odobrenih izvršilaca zasvakog poslodavca, biće objavljena na portalu mojaprvaplata.gov.rs, najkasnije do27.11.2020. godine.Nakon objave sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje,poslodavaca i izabranih kandidata, od 28.11.2020. do 14.12.2020. godine.