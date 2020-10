Humanitarni turnir u malom fudbalu za Stefana Gončina iz Rume i Unu Davidović iz Beograda održaće se u nedelju 11.10.2020. godine od 10 do 16 časova u Sportskoj hali Ruma. U toku su prijave ekipa koje se mogu izvršiti u rumskim kafićima, a učešće po ekipi iznosi 4.000 dinara. Prijave traju do 10.10.2020. do 20 časova. Humanitarni trurnir se održava u svhu prikupljanja novčanih sredstava za lečenje oba mališana.