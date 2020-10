Deceniju čekaju gas

Hoće li se ove zime Šiđani grajati na gas? Očekivanja su bila da će se znati do 1.oktobra, ali sa današnjim danom nema preciznog odgovora u vezi toga. Prema saznanjima do kojih je došla Sremska televizija izgradnja distributivne mreže, kao I magistralnog gasovoda od Sremske Mitrovice do Šida je gotova. Ipak iz nekog razloga, zaintersovani još uvek ne mogu da se priključe na mrežu. Pojedini investitori su zbog toga, kako nam je rečeno odustali od ulaganja u toj I otvorili su svoje pogone u drugim opštinama Srema, gde su radne zone gasifikovane. Uputili smo dopis “Srbija gasu” u kome tražimo odgovore na to I druga pitanja u vezi sa gasifikacijom Šida. Podsećamo, kada je ugovor o izgradnji 250 kilometara distributivne mreže I približno 40 kilometara magistralnog gasovoda potpisan 2011. rečeno je da će posao biti završen 2013. godine. Od tada su prošle godine, a posao nije završen. Tom temom bavićemo se u sutrašnjim Novostima.