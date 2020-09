Zastoj u vodosnabdevanju

U SREDU BEZ VODE DEO MAČVE, U ČETVRTAK SVA FRUŠKOGORSKA MESTA

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u isporuci vode u sredu, 30.09.2020. godine u vremenu od 8 do 15 sati, u Mačvanskoj Mitrovici u Ulici Mačvanski kej (od Ulice Lale Stankovića do kraja), kao i u Salašu Noćajskom i Noćaju.

U naredne dve nedelje, dok traju radovi u Mačvanskoj Mitrovici, potrošači ovog mesta, kao i Noćaja i Salaša Noćajskog povremeno mogu imati otežano vodosnabdevanje u smislu smanjenog pritiska.

U četvrtak, 01.10.2020. godine u vremenu od 8 do 16 sati, takođe zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će ostati potrošači u svim fruškogorskim mestima: Manđelosu sa vikend naseljem, Ležimiru sa vikend naseljem, Šišatovcu, Velikim Radincima, Grgurevcima, Šuljmu, Bešenovu i Bešenovačkom Prnjavoru.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima u navedenim mestima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.