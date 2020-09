U subotu 26. septembra doći će do totalne obustave saobraćaja na lokalnom putu Sremska Mitrovica – Mačvanska Mitrovica (ulica Mačvanski kej) u periodu od 8 do 16 časova. Kako kažu nadležni do obustave saobraćaja dolazi zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, te se mole građani da u toku izvođenja pomenutih radova poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.