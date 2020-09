Sunčano i toplo vreme, do 32 stepena

U Srbiji će jutro biti sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 18 C , najviša dnevna od 29 do 32 C , saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Do 21. septembra u većini dana pretežno sunčano, a do četvrtka i natprosečno toplo sa dnevnom temperaturom i dalje iznad i znatno iznad proseka, od 29 do 32 C .

Samo se u četvrtak posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, a u petak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje, ponegde s kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom, a temperatura će biti u padu.