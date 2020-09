Raspisan Javni konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade

Šidski Kulturni centar raspisuje Javni konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade, Svi zaintersovani za nagradu mogu predložiti pojedinca koji se posebno ističe u svom radu iz oblasti kulture i to za jednu od dve ponuđene kategorije: Nagrada za životno delo i Nagrada za mlade, starosti do 30 godina. Konkurs je otvoren do 24. septembra, a prijave se šalju na adresu Kulturnog obrazovnog centra u Šidu, Karađorđeva 42, Šid ili u elektronskoj formi na adresu biljana@kocsid.org.rs

Podsećamo, kao i ranijih i ove godine konkurs je raspisan povodom manifestacije “Višnjićevi dani” koja će biti održana od 24. do 29. septembra.