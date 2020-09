Novo radno vreme

Radno vreme ugostiteljskih objekata, objekata za priređivanje igara na sreću I zabavnih igara na teritoriji Grada Sremske Mitrovice je promenjeno. Radnim danom ovi objekti mogu da rade do 23 časa kao I nedeljom a vikendom do 1 sat posle ponoći odnosno petkom I subotom. Ova odluka ne odnosi se na letnji period koji podrazumeva period od 15.maja do 15.septembra kada je ovim objektima dozvoljen rad od 24 sata. U danima državnih I verskih praznika objekti mogu raditi neograničeno kao I za Dan grada-Mitrovdan.