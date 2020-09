Još danas omogućena prijava za program “Moja prva plata”

Poslodavci zainteresovani da se uključe u program Vlade Srbije „Moja prva plata“ imaju još danas rok da se prijave. Od ukupnog broja oglašenih pozicija, 70 odsto mesta namenjeno je srednjoškolcima, a oko 30 odsto za one sa završenim fakultetom. Program „Moja prva plata“ usmeren je na mlade bez radnog iskustva sa ciljem da se lakše zaposle u struci. Država će pomoći i pokriti deo plate u periodu od devet meseci i to mesečno 20.000 dinara za one sa završenom srednjom školom i 24.000 za one sa završenim fakultetom. Prijava mladih za pozicije koje su oglasile kompanije uključene u program „Moja prva plata“ počinje 1. oktobra.

Ana Giner