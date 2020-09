Izložba “Sunčani časovnici u Vojvodini”

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici u narednih desetak dana organizuje za posetioce izložbu fotografija pod nazivom „Sunčani časovnici u Vojvodini“ a izložba je od prošlog petka dostupna za posete uz obavezno poštovanje svih zdravstvenih mera u borbi sa Korona virusom pa sve do 2.oktobra. Na fotografijama se nalaze sunčani satovi u Kikindi, u Somboru, Mokrinu, Krušedolu i drugim Vojvođanskim mestima a broj posetilaca koji istovremeno mogu da borave u Muzeju je ograničen na 50 osoba dok je akcenat stavljen na pojedinačne posete umesto grupnih i ekskurzija. Ova izložba nastala je tokom prikupljanja građe za knjigu Sunčani

časovnici Vojvodine a autor knjige i izložbe je dr Petar V. Vuca. Izložba može da se pogleda u svečanoj sali Muzeja Srema od 7 do 15 časova do 2.oktobra istakao je Saša Bugadžija, direktor Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.

Ana Giner