Vlada Srbije usvojila je komercijalni ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora s kineskom kompanijom Si-Er-Bi-Si vredan 606 miliona evra, saopštila je ministarka saoobraćaja i infrasatrukture Zorana Mihajlović. Ona je podsetila na to da je Srbija pre mesec dana dobila odobrenje kineske banke za finansiranje koridora. Kako je najavila do kraja godine će biti završena projektno-tehnička dokumentacija, a do kraja sledeće godine bi trebalo da počnu radovi na ovoj saobraćajnici, navela je ona. Izgradnja Fruškogorskog koridora je važna kako bi se nadovezao na deonicu Ruma-Šabac Loznica, a kao deo putnog pravca od Novog Sada do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Mihajlović je objasnila d aće koridor povezati Novi Sad, Irig i Rumu, a akako je rekla, rešiće i problem prolazaka teretnih vozila preko Fruške Gore i kroz Irig.