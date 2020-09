Posle priloga emitovanog u emisiji Novosti, Sremskoj televiziji se javio Bratislav Bogatić, vlasnik firmi za proizvodnju i preradu mesa u šidskoj opštini i rekao da je tačno ono o čemu smo izveštavali, a to je da se neprijatan miris koji se danima osetio u Šidu širi sa njegovih farmi. Posvedočio je i da to traje već desetak dana, kao i da je tacno da su sa njegove farme grla goveda pobegla i da su stigla do naselja Istok u Šidu.