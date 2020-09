Tokom vikenda deo ulice Mačvanski kej od početka ove ulice pa do pošte je asfaltiran a kako bi se radovi izveli u subotu je ova ulica za saobraćaj bila zatvorena u periodu od 8 časova do 17 i 30 dok je u nedelju bila zatvorena u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova. Od preostalih radova, biće urađene pešačke staze i drugi delovi ove ulice. U nastavku radova, prema rečima nadležnih, ne bi trebalo biti obustave saobraćaja u narednom periodu.

Ana Giner