Druga zdravstvena ambulanta u Sremskoj Mitrovici koja se nalazi u ulici Petra Preradovića, i dalje na lični zahtev vrši serološke testove svakog radnog dana od 8 do 12 časova. Testove pacijenti plaćaju 1200 dinara a obavljaju se na virus Kovid 19 i to iz krvi. Ova vrsta testa pokazuje prisustvo antitela na Koronu koja mogu pokazati da li je osoba preležala ovaj virus ili je on trenutno aktivan u organizmu.