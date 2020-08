Radno vreme još uvek nepromenjeno

Radno vreme ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Sremske Mitrovice i dalje ostaje nepromenjeno. Za sada se o korekciji radnog vremena ne razmišlja. Ukoliko dođe do promena iste će biti u skladu sa merama i odlukama Republičkog kriznog štaba. Podsećamo, radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu, noćnih klubova i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji grada ograničeno je tako da ovi objekti ne rade od 21:00 čas do 06:00 časova narednog dana. Radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu ograničeno je tako da ti objekti ne pružaju ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21:00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23:00 časa do 06:00 časova narednog dana. Ovu odluka na snazi je od 22. jula.

Ana Giner