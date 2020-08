Uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica će u petak, 28.8.2020. godine u periodu 18,00 do 21,00 časova, sprovoditi akcija suzbijanja komaraca. Zaprašivanjekomaraca će se obaviti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica , uključujući i sva naseljena mesta, i to u vidu adulticidnog tretmana iz vazduha i adulticidnog tretmana sa zemlje. Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen.