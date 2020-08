Predlozi mesta za posetiti

Kako bi posetiocima izlazili u susret Turistička organizacija Opštine Ruma, na svom sajtu ponudila je zanimljiv izbor predloga sa raznim mestima koja se u gradu prilikom posete mogu obići, to uključuje razne vrste tura, ili smernica a one se uglavnom odnose na istorijske spomenike u gradu, kao i posete Zavičajnom muzeju Ruma. Prema informacijama turističke organizacije koja prati posećenost našem gradu, najaktuelnije je izletište Borkovac, za sve one koji slobodno vreme provode u prirodi, za ljubitelje hrane i l slatkih poslastica spominju se poznati ugostiteljski objekti u gradu koji poseduju bašte, a poznati su po uslužnosti i lepim ambijentom.