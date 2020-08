Počela prodaja kukuruza novog roda

Najvažnija vest sa Produktne berze protekle nedelje su prvi kupoprodajni ugovori kukuruza novog roda u količini od 625 tona. Zaključena cena se kretala u cenovnom opsegu od 18,50 din/kg do 19,50 din/kg bez PDV-a . Ni ova godina nije izuzetak ovog nepisanog pravila da se kukuruzom novog roda trgovalo u avgustu mesecu. Razlozi za ovim neuobičajenim dešavanjima na tržištu pronalazimo u malim zalihama i nedostatku ponude kukuruza starog roda. Kukuruz rod 2019. godine je prometovan u cenovnom rasponu od 19,50 din/kg do 20,00 din/kg bez PDV-a, što je najviša postignuta ovosezonska cena. Statistički kada uporedimo cenu kukuruza u istom periodu prošle godine, cena je viša za 34%.

Pšenica treću nedelju beleži odsustvo iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Ponuda se kretala od 17,80 din/kg do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Slab izvoz i slaba tražnja mlinara za ovom žitaricom dovela je do potpune pasivnosti na tržištu. Sojino zrno je realizovano u cenovnom rasponu od 41,50 din/kg do 42,20 din/kg bez PDV-a , što je jasan pokazatelj pada cene ove uljarice za 1,87%.

Žetva suncokreta je praktično na samom početku. Ponuda se kretala od 296 €/t do 300 €/t bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, tražnje pod ovim uslovima ponude nije bilo.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.650 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 38.403.750,00 dinara.