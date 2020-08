Pala cena kukuruza usled odsustva tražnje. Ječam skuplji

Kupoprodajni ugovori za kukuruz su realizovani po ceni od 17,00 din/kg do 17,20 din/kg bez PDV-a (18,70 din/kg do 18,92 din/kg sa PDV-om). Tokom čitave nedelje cena je imala silazni trend usled odsustva tražnje. Krajem nedelje ponude su se kretale u cenovnom rasponu od 16,90 din/kg do 17,00 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na dalji pad cene ove žitarice. U odnosu na prethodnu nedelju cena kukuruza je niža za 4,74%.Tražnja kukuruza roda 2020. godine na paritetu CPT luka sa isporukom robe septembar/oktobar je bila od 120 eur/t do 122 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, ponude pod ovim uslovima tražnje nije bilo.Ugovor za pšenicu minimalne hektolitarske mase 76 kg je zaključen po ceni od 17,90 din/kg bez PDV-a (19,69 din/kg sa PDV-om). Tokom ove nedelje ponuda pšenice je bila bolja od tražnje što se odrazilo na blagi pad cene. U odnosu na prethodnu nedelju cena ove žitarice je niža za 0,56 %.Soja je izostala iz trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponude su se kretale u cenovnom opsegu od 43,40 din/kg do 43,70 din/kg bez PDV-a (47,74 din/kg do 48,07 din/kg sa PDV-om). Potpuno odsustvo tražnje ove uljarice dovelo je do pada cene.Ječam roda 2020. godine je prometovan u cenovnom rasponu od 15,50 din/kg do 15,70 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg do 17,27 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 4,18 %.