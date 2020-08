Pad cena kukuruza, soje i pšenice

Tokom ove nedelje ponuda pšenice je bila bolja od tražnje što se odrazilo na blagi pad cene. U odnosu na prethodnu nedelju cena ove žitarice je niža za 0,56 %.Soja je izostala iz trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponude su se kretale u cenovnom opsegu od 43,40 din/kg do 43,70 din/kg bez PDV-a (47,74 din/kg do 48,07 din/kg sa PDV-om). Potpuno odsustvo tražnje ove uljarice dovelo je do pada cene.Ječam roda 2020. godine je prometovan u cenovnom rasponu od 15,50 din/kg do 15,70 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg do 17,27 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 4,18 %.