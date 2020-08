Deo Sremske i Mačvanske Mitrovice sutra pre podne bez vode

Zbog planiranih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, doći će do prekida u isporuci vode u utorak 25.avgusta u vremenu od 08 do 13 časova, u ulici Mačvanski kej i to od ulice 28.avgusta do ulice Braće Ćulibrk, i u ullici Dragoljuba Veljanovića u Mačvnaskoj Mitrovici. U isto vreme, zbog radova na vodovodnim instalacija bez vode če ostati i potrošači u ulici Vojvode Stepe u Sremskoj Mitrovici. Nako završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačimma preporučuje da vodu ispuste iz slavina do pojave čiste vode, kažu i JP “Vodovod”.