Danas od 8 do 14 časova bez vode je bio deo Rume, odnosno potrošači u ulici 15.maj – od Pavlovačke do Orlovićeve, kao i delovi ulica 27. oktobar, Ive Lole Ribara, Veljka Dugoševića i deo Glavne ulice. Kako je saopštilo Javno preduzeće Vodovod RUma do prekida u vodosnabdevanju je došlo zbog povezivanja nove vodovodne mreže u ulici 15. maj.