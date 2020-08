Konstitutivna sednica Skupštine Opštine Šid biće održana 21. avgusta u sali kulturno obrazovnog centra Šid.

Među sedam tačaka dnevnog reda naći če se i izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika, donošenje rešenja o potvrđivanju mandata odbornika SO Šid, izbor predsednika SO Šid, izbor zamenika predsednika SO Šid ali i donošenje rešenja o postavljanju sekretara SO Šid.

Naslov Konstituisanje šidske skupštine 21. avgusta