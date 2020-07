Zakazan tretman prskanja komaraca iz vazduha i sa zemlje

Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica saopštila je da će se u nedelju 12. jula u periodu od 18:30 do 22:00 časa sprovoditi akcija suzbijanja komaraca. Zaprašivanje komaraca će se obaviti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, uključujući i sva naseljena mesta i to u vidu tretmana iz vazduha i tretmana sa zemlje. Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen a javnost će putem medija o novom terminu prskanja biti blagovremeno obaveštena.

Ana Giner