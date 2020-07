Više obolelih zbog proslava i prelivanja

Pokrajinski sekretar za zdravstvo doktor Zoran Gojkobić rekao je za javni servis da se na teritoriji Vojvodine svakodnevno registruje broj obolelih u rasponu od 150 do 180 na dnevnom nivou, a i dalje je najveći broj obolelih u Novom Sadu. Kako je rekao Sremska Mitrovica i Ruma u jednom momentu su bile žarišta jer je došlo do takozvanog prelivanja – u Sremsku Mitrovicu su dolazili ljudi iz sredina u kojima je bila vanredna situacija, pa je onda Mitrovica uvela vanrednu situaciju, nakon čega je došlo do prelivanja iz Mitrovice u Rumu. Sada je taj trend zaustavljen, a kako je objasnio Gojković, do povećanog broja zaraženih je dolazilo i zbog održavanja proslava i okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru.