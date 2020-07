Subvencionisan prevoz

Opštinsko veće Ruma na poslednjoj telefonskoj sendici donelo je Pravilnik o ostvarivanju prava na subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. To pravo prema pravilniku ostvaruju osobe sa invaliditetom, penzioneri i stariji od 65 godina, osobe koje su teško obolele od bolesti većeg sociomedicinskog značaja i njihovi pratioci, trudnice i majke sa detetom do dve godine, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti i deca, učenici i studenti sa smetnjama u razvoju. Visina subvencije iznosi od 70 do 100 posto.