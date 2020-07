Raste cena kukuruza – 18 dinara

Kupoprodajni ugovori za kukuruz su zaključivani u cenovnom rasponu od 17,80 din/kg do 18,40 din/kg bez PDV-a (19,58 din/kg do 20,24 din/kg sa PDV-om). Pojačana tražnja početkom nedelje odrazila se na cenu koja je imala uzlazni trend. Međutim, sam kraj nedelje donosi intenzivniju ponudu ove žitarice, što je dovelo do pada cene. Ponude su bile od 18,00 din/kg do 18,20 din/kg, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou od ponuđenih.

Prvi ugovori za kukuruz roda 2020. godine na paritetu FCA sa isporukom robe septembar/oktobar su zaključeni u rasponu od 120 eur/t do 123 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Prometovana je količina od 1500 tona.Soja beleži blagi rast cene. Berzanski ugovori su zaključeni u veoma uskom cenovnom opsegu od 43,70 din/kg do 43,80 din/kg bez PDV-a (48,07 din/kg do 43,80 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena za ovu nedelju je iznosila 43,78 bez PDV-a (48,16 sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena ove uljarice je viša za 0,64%.Ugovor za pšenicu na paritetu FCA je zaključen po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a (19,80 sa PDV-om), dok je kupoprodajni ugovor na paritetu fco-kupac zaključen po ceni od 18,40 din/kg bez PDV-a (20,24 din/kg sa PDV-om). Domaći prerađivači su obezbedili početne zalihe, te se oseća nedostatak tražnje na tržištu. S druge strane, razlog smanjene tražnje možemo pronaći u činjenici da su se kupci naše pšenice iz zemalja okruženja okrenuli kupovini na mađarskom tržištu.Ječam rod 2020. godine minimalne hektolitarske mase 65 kg je prometovan po ceni od 14,80 din/kg bez PDV-a (16,28 din/kg sa PDV-om).