Rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda

Tokom protekle nedelje na Produktnoj berzi došlo je do rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza i soje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.500 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 66.950.000,00 dinara.Kukuruz treću nedelju za redom beleži uzlazni trend. Ugovori na pariteu FCA su zaključivani u cenovnom rasponu od 16,60 din/kg do 17,00 din/kg bez PDV-a (od 18,26 din/kg do 18,70 din/kg sa PDV-om). Na strani tražnje više aktivnosti su pokazali domaći prerađivači. U odnosu na prethodnu nedelju beležimo rast ove žitarice za 1,33%. Tražnja kukuruza na paritetu CPT luka sa isporukom robe do kraja jula, bila je na cenovnom nivou od 17,20 din/kg bez PDV-a (18,92 sa PDV-om).Pšenicom novog roda (hl 73kg) na paritetu FCA se trgovalo po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om), dok je kupoprodajni ugovor na paritetu fco-kupac zaključen po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a (20,35 din/kg sa PDV-om). Soja kao i kukuruz beleži pozitivne cenovne trendove tokom protekle nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Svi kupoprodajni ugovori su zaključeni po ceni od 43,50 din/kg bez PDV-a (47,85 din/kg sa PDV-a). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 2,35%. Terminski ugovor za sojino zrno roda 2020. godine na paritetu FCA je zaključen po ceni od 337 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Prometovana je količina od 500 tona sa isporukom robe septembar/oktobar. Zanimljivo je istaći da veće interesovanje vlada za terminsku kupoprodaju ove uljarice, nego za spot trgovanje.