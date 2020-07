Mitrovačka Gimnazija će od ove godine dati mogućnosti svim svojim zainteresovanim učenicima da naruče udžbenike preko škole. Svi zainteresovani učenici mogu da se prijave kod svojih razrednih starešina do kraja nedelje, odnosno do petka 17. jula, kako bi škola na vreme mogla da poruči. Udžbenici se uplaćuju u tri rate, do kraja jula, do kraja avgusta, i do kraja septembra. Sve informacije možete dobiti na sajtu Mitrovačke Gimnazije.