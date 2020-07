Počela rekonstrukcija drugog dela ulice

Juče je startovala sa radovima druga faza rekonstrukcije ulice Mačvanski kej te se sada odvijaju pripremni radovi odnosno skidanje staza I trotoara posle čega će uslediti I konkretni radovi. Započelo se od kanala Bogaz do reke Save a prema rečima nadležnih uradiće se I ono što mesna zajednica nije očekivala a to je kompletan trotoar celom dužinom ulice Mačvanski kej a prvobitan plan je bila rekonstrukcija samo do centra mesta kažu nadležni koji ističu I značaj ove investicije. Podsetimo, u centru mesta po završetku rekonstrukcije najavljena je I postavka mini pijace sa 10 tezgi.

Ana Giner