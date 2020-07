Biblioteka “Gligorije Vozarević” u Sremskoj Mitrovici I dalje radi po radnom vremenu od 8 do 16 časova. To radno vreme uvedeno je po početku rada ove ustanove posle skoro dvomesečne pauze. Zaposleni u biblioteci I dalje poštuju sve propisane mere zaštite a ista pravila važe I za posetioce. Skraćeno radno vreme ostaje na snazi do daljnjeg a o eventualnom vraćanju na normalan režm rada od 8 do 19 časova, ljubitelji knjige biće blagovremeno obavešteni.