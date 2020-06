Zabeležen pad cena kukuruza i pšenice

Kukuruz je ove nedelje uzeo apsolutni količinski primat u trgovanju sa ukupnom količinom od 1.325 tona. Berzanski ugovori na paritetu FCA su zaključeni po ceni od 15,60 din/kg bez PDV-a, dok je kukuruz na paritetu CPT Dunavske luke prometovan u veoma uskom cenovnom rasponu od 16,00 din/kg do 16,10 din/kg bez PDV-a, sa isporukom robe do 30. juna. U odnosu na prethodni period cena ove žitarice je niža za 0,64 %.Poput kukuruza i pšenica beleži cenovni pad što možemo potvrditi činjenicom da ponuđena cena od 17,80 din/kg bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om) nije naišla na adekvatan odgovor tražnje.Veće interesovanje je bilo za pšenicom roda 2020. godine, a tražnja je bila na nivou cena od 145 do 148 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po SNB, sa isporukom robe u julu. Minimalne parametre kvaliteta koje su kupci tražili su bili: protein 12, gluten 24, HL 76.S obzirom da se žetva bliži, u tabeli su prikazane cene pšenice u žetvi proteklih 10 godina.Sojino zrno je prometovano po jedinstvenoj ceni od 42,00 din/kg bez PDV-a (46,20 din/kg sa PDV-om). Ovo ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni period cena ove uljarice je viša za 0,72 %.Suncokretovom sačmom sa 33% proteina se trgovalo po ceni od 26,80 din/kg bez PDV-a (32,16 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju nije bilo cenovnih promena.