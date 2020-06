Sutra je Svetski dan izbeglica

U susret Svetskom danu izbeglica koji se obeležava 20. juna Komeserijat za izbeglice i migracije podseća na ljude koji su ostali bez doma, bez najmilijih, posla i imovine. UNHCR navodi da je danas raseljeno jedan odsto čovečanstva , odnosno svaka 97. osoba na svetu. Republika Srbija i dalje radi na obezbeđivanju krova nad glavom ljudima koji su tokom sukoba devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste dom.Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Republika Srbija je do sada zbrinula 4.783 najugroženije porodice, a za još oko 3.000 porodica biće obezbeđen dom do kraja realizacije ovog projekta 2021. godine. Do danas iz donatorskih i budžetskih sredstava Republike Srbije zbrinuto je blizu 21.000 porodica,a ekonomski osnaženo još 21.100.