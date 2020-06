18 osoba je obolelo od korona virusa u poslednja 24 sata, a jedna osoba je preminula. Ukupno je do sada registrovano 11.430 obolelih osoba, a testirano je ukupno 247.760 osoba. Trenutno je hospitalizovano 468 ljudi, devetoro je na respiratoru, a do sada je od posledica zarazom korona virusom preminulo ukupno 244 osobe. Do sada je od korone izlečeno 6.726 osoba.