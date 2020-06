Saopštenje za javnost GO SNS-a u Šapcu

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac upozorava javnost da je

lopovska vlast Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića, u poslednjem činu

svoje kriminalne vladavine imenovala advokata Budimira Pavlovića za

predsednika Gradske izborne komisije, rekao je na konferenciji za

novinare poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke za Šabac

Boban Birmančević.

On je istakao da je Budimir Pavlović jedan od najvećih dužnika budžetu

Srbije i da na današnji dan po različitim osnovama duguje 10 011 203,00

dinara, čime se plasirao na jedno od najviših mesta na listi onih koji

duguju novac građanima Srbije i državnom budžetu. To je dokaz da Dušan

Petrović, Nebojša Zelenović, Nemanja Pajić i njihova lopovska ekipa upravo

traže ljude, koji se za funkcije kvalifikuju, dugovanjem, prevarama i svim

onim što ne služi na čast poštenim ljudima, kaže Birmančević.

Poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke za Šabac Boban

Birmančević je podsetio da je Nebojša Zelenović krao na izborima 2016.

godine, da je kupovao glasove, kao i da je iz budžeta 2015. godine ukrao

5 miliona evra, dok je 2019. iz budžeta grada ukrao još dva miliona

evra. Sve to ukazuje da je njihov cilj da se mali broj ljudi oko Dušana

Petrovića lopovlukom enormno obogati na račun građana, kaže

Birmančević.

Još strašnija je činjenica da je supruga Budimira Pavlovića, Vesna

Pavlović na listi stranke Nebojše Zelenovića kao kandidat za odbornika

što je direktno dovodi u sukob interesa, s obzirom na to da joj je

suprug predsednik Gradske izborne komisije, upozorava Birmančević i

poziva Budimira Pavlovića da hitno podnese neopozivu ostavku.

Dušan Petrović i Nebojša Zelenović svojim štetočinskim delovanjem

upropastili su grad i pravedno bi bilo kad bi svoju predizbornu kampanju

vodili tako što bi se do 21. juna svakodnevno izvinjavali Šapčanima za

sve što su učinili i njima i gradu. Ali građani im neće oprostiti i oni

na ovim izborima nemaju šta da traže, rekao je Birmančević i naglasio da

će Šapčani 21. juna glasati za poštenje, prosperitet, rad i budućnost.

Za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku! Za našu decu!