Pripremni razred u Muzičkoj školi “Petar Krančević”

Prijem novih polaznika u pripremni razred odnosno u muzičko zabavište Muzičke škole „Petar Krančević“ u školskoj 2020/21. godini je počeo i trajaće do 31. avgusta 2020. godine. Pod pojmom pripremni razred podrazumeva se period pripremanja dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta za upis u prvi razred osnovne muzičke škole..U pripremni razred mogu da se upišu deca uzrasta od 4 do 8 godina a broj polaznika nije ograničen.Prijava za upis se može preuzeti na sajtu škole kao I obaviti u samoj školi u periodu od 9 do 14 časova svakog radnog dana.

Ana Giner