Ponavljanje izbora na pojedinim biralištima

Izbori za narodne poslanike biće ponovljeni na nekoliko biračkih mesta u Sremu i to u Inđiji na biračkim mestima 25, 31 i 15, odnosno u Mesnoj zajednici Inđija, OŠ „Slobodan Bajić Paja“ i u Tehničkoj školi Mihajlo Pupin. Glasanje će biti ponovljeno i na biračkom mestu broj osam u Irigu, odnosno u zbornici OŠ „Milica Stojadinović Srpkinja“, kao i u OŠ „Slobodan Savković“ na biračkom mestu 48 u Opštini Stara Pazova. U Rumi će republički izbori biti ponovlljeni na Biračkom mestu 23 i 36, odnosno u OŠ „Miloš Crnjanski“ u Hrtkovcima i u Domu kulture u Putincima. Republički izbori biće ponovljeni i na jednom izbornom mestu u Šidu, i to na birčkom mestu 25 u Domu kulture. U Sremskoj Mitrovici republički izbori biće ponovljeni na tri biračka mesta – na biračkom mestu 42, 49 i 1, odnosno u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, u Mesnoj zajednici „Sava“ i u Mesnoj zajednici Bešenovo, dok će pokrajinski izbori biti ponovljeni na biračkom mestu 30 – u Osnovnoj školi Sveti Sava. Ponovljeni izbori biće održani u sredu 1. Jula u periodu od 7 do 20 časova.