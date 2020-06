Foto konkurs “Mitrovica kroz objektiv”

Ustanova za negovanje kulture Srem iz Sremske Mitrovice organizuje foto konkurs pod nazivom „Mitrovica kroz objektiv“ a za učešće mogu se prijaviti svi zainteresovani foto amateri a na konkurs je potrebno poslati maksimalno tri fotografije u elektronskom formatu na adresu Ustanove. Fotografije će potom biti objavljene na Fejsbuk stranici Ustanove dok prijava traje do 15.avgusta. Takmičenje obuhvata dve kategorije-dece i mladih do 16 godina i drugu kategoriju koja podrazumeva odrasle bez starosnog ograničenja. Motivi fotografija treba da imaju veze sa Gradom Sremska Mitrovica a u obzir dolazi sve od mostova, do parkova istorijskih spomenika i arhitekture. Više informacija o konkursu može se naći na Fejsbuk stranici Ustanove Srem.

Ana Giner