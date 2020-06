Danas se polaže test iz srpskog/maternjeg jezika

Sve je spremno za malu maturu koja će ove godine biti poprilično specifična, nakon višemesečne nastave na daljinu, ali i posebnih mera bezbednosti koje će biti preduzete po školama.Kako bi đaci, ali i njihovi roditelji, bili do detalja upoznati sa onim što ih očekuje narednih dana, pripremili smo vam mali vodič sa svim potrebnim informacijama.Mala matura će trajati tri dana, od danas do petka 19. juna. Sva tri dana od 9.00 do 11 časova. Osnovne škole objaviće privremene rezultate 23. juna do 8.00. Podnošenje žalbi je 23. juna od 8.00 do 15.00 časova. Konačni rezultati biće objavljeni 28. juna do 8.00.Svršeni osnovci će polagati tri testa: danas, prvog dana, srpski, odnosno maternji jezik, u četvrtak matematiku, a u petak, poslednjeg dana, na redu će biti kombinovani test (zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije).