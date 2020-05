Danas je, prema rezultatima testiranja na COVID – 19, najniža stopa zaraženosti i iznosi oko tri odsto, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istako da na osnovu uzorka od 4.000 testiranih može da kaže da imamo najmanju stopu inficiranosti od početka epidemije. To su, smatra on rezultati svih preduzetih mera i zato je bilo važno da i ovaj današnji dan provedemo u karantinu.