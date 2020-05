Prema poslednjim podacima saopštenim na jučerašnjoj konferenciji za medije, u Srbiji je potvrđeno 285 novoobolelih slučajeva korona virusa, pa je ukupan broj obolelih 9009. U poslednja 24 sata testirano je 6703 osoba, čime se dolazi do cifre od 85645 testiranih do sada. Do juče je preminulo još šest pacijenata, tako da je borbu sa Kovidom 19 izgubilo do sada ukupno 179 pacijenata, čime stopa smrtnosti iznosi 1,9 procenata. Izlečeno 1343 osobe, a 2479 osoba je i dalje na bolničkom lečenju.