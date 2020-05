Stagnacija i pad cena na Produktnoj berzi

Stagnacija cene kukuruza, pad cena pšenice i soje obeležilo nedelju za nama na „Produktnoj berzi“ u Novom Sadu.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 625 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 12.593.000,00 dinara.

U žiži ovonedeljnog interesovanja na Produktnoj berzi bila je pšenica novog roda 2020. godine sa isporukom robe od 10. do 31. jula. Kupci su bili na nivou cena od 140 eur/t do 147 eur/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, uz promptno plaćanje. Ugovor za pšenicu roda 2019. godine je zaključen po jedinstvenoj ceni od 19,60 din/kg bez PDV-A, što je dovelo do očekivanog pada cene pšenice od 4,39% u odnosu na poslednju zaključenu cenu.

Kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo u odnosu na prethodnu nedelju. Ugovori za kukuruz su zaključivani u cenovnom rasponu od 15,65 din/kg do 15,80 din/kg bez PDV-a.

Ponuda sojinog zrna rod 2019. godine se kretala u cenovnom rasponu od 42,00 do 42,20 din/kg bez PDV-a.

Ječam je prometovan po jedinstvenoj ceni od 15,30 din/kg bez PDV-a.