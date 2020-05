Šarčević: od 1. juna moguće ekskurzije

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da od prvog juna mogu da se organizuju đačka putovanja. Ipak, maturanti će, ukoliko su imali predviđena putovanja u inostranstvo, morati da ih zamene nekom destinacijom u Srbiji. “Ja sam jutros prosledio dopise školama i oni sada imaju opciju da završe dogovorena putovanja. Cilj je da oni koji žele da iskoriste putovanje to i urade, a oni koji žele zamenska putovanje ili vaučer to mogu da uzmu. Ko želi novac, on ima i tu opciju, ali postoji neki vremenski kod za to”, rekao je Šarčević . On ocenjuje da će organizovanje đačkih putovanja biti jednostavnije za đake mlađih razreda.“Mlađi razredi osnovnih škola nemaju neke obaveze naknadnog odgovaranja za ocene ili nekakvih polaganja. Ovi ostali mogu da se preorganizuju, već prema potrebama. Maturanti srednjih škola koji su imali organizovana putovanja u inostranstvo, moraće da zamene ta putovanja za Srbiju, u dogovoru sa agencijama”, navodi Šarčević.Ministar kaže da mogu da počnu i pripreme za proslavu maturskih večeri, uz preporuku da se one organizuju od druge polovine juna.Veliki maturanti mogu da organizuju proslave u restoranima i hotelima, ali ministar napominje da se i tu preporučuje da budu pristojni i paze.“Neka sami reše, uz sve mere bezbednosti koje važe. Ne moraju baš da prilaze blizu jedni drugima”, kaže Šarčević.