Reportaža dana “Maturanti” Sremska Mitrovica, 14.05.2020

Od 1. juna kreću aktivnosti u srednjim školama od popravljanja i zaključivanja ocena do velike mature, koja će trajati tri dana, od 4. do 6. juna. Direktor Srednje ekonomske škole u Sremskoj Mitrovici, Novica Novaković, za Sremsku televiziju govorio je o tome ko sve dolazi u školu od 1. juna, kao I to za koje smerove u ovom stručnoj školi postoji najveće interesovanje za one koji tek treba da se upišu.

Opširnije o ovome gledajte u emisiji “Reportaža dana” na programu Sremske TV u nekoliko termina.