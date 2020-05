Raspisan je Javni poziv za dodelu građevinskog materijala za izbegla lica i on će trajati do 26. Juna 2020. godine. Ceo tekst Javnog poziva moze da se vidi na sajtu Grada Sremska Mitrovica, gde je moguće preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv. Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja. Pri čemu vrednost paketa iznosi do 550 hiljada dinara a minimalna vrednost paketa iznosi 184 hiljade dinara.