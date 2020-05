Predsednik Vučić obišao radove na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta (Video)

Pruga od Beograda do Stare Pazove biće puštena u saobraćaj do kraja marta naredne godine rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta. Predsednik je rekao i da će radovi koje izvode Rusi od Stare Pazova do Novog Sada biti gotovi u avgustu 2021.



U iščekivanju dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Predsednik Vučić prilikom obilaska radova na brzoj pruzi Beograd – Stara Pazova