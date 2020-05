Osumnjičeni u pritvoru

Predragu G. (53) iz Šida osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Branislav G. (49) inače direktorke Osnovne škole ,,Sava Šumanović” u Erdeviku i njenog vozača Miroslava B. (56) određen je pritvor u trajanju od 30 dana. Nakon saslučanja, rešenjem Višeg suda u Sremskoj Mitrovici određen je pritvor Nezvanično, on je u svojoj izjavi na saslušanju rekao da je imao najbolju ženu, da ju je volelo najviše na svetu, a da mu je ona priznala da je bila neverna. Kako prenose i drugi mediji, on je rekao pred sudijom da mu je pao mrak na oči i da se desilo onda to što se desilo. Nije bio u stanju, prenose mediji da odgovara na pitanja ni tužioca, ni advokata.